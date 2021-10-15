Китаец устроил резню в офисе из-за "недовольства работой"

В Китае работник почтовой компании зарезал троих коллег из-за нервного срыва, вызванного недовольством работой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию уезда Пиншань провинции Хэбэй, где произошло преступление.

Ранее в пятницу, 15 октября, депутат-консерватор британского парламента сэр Дэвид Эмесс умер от ран, которые ему нанес неизвестный с ножом во время встречи с избирателями. Нападение было совершено в методистской церкви города Ли-он-Си. Первую помощь Эмессу врачи оказали прямо на месте. Затем его доставили в больницу и там оперировали два часа, но не смогли спасти.