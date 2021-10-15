На украинском ТВ гостя убрали из эфира после просьбы говорить по-русски

Грузинский политолог Гела Васадзе обескуражил ведущих телеканала «Украина 24» просьбой говорить на русском языке. Проблему решили, убрав гостя из эфира. Запись разговора опубликована на YouTube.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время одного из эфиров телеканала эксперт попросил ведущих перейти с украинского на другой язык, дабы избежать недопонимания. Политологу ответили отказом, ведущие добавили также, что не могут говорить по-русски.

Мне вам отвечать на грузинском? — поинтересовался в ответ гость программы.

Его оппоненты на несколько секунд смутились, после чего политолога просто вывели из эфира, прервав беседу.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о языке. Согласно ему, единственным государственным языком страны считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизнедеятельности.

Москва неоднократно критиковала данный документ. В частности, в МИД посчитали, что власти Украины таким образом намеренно сеют раздоры между людьми, которые говорят как на национальном языке, так и по-русски.