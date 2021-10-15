Forbes: США бросили Украину «на съедение волкам»

США бросили Украину «на съедение волкам», пишет обозреватель американского Forbes Кеннет Рапоза.

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За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины почти перестали ей помогать, хотя политических и экономических проблем в стране стало только больше, отмечает автор статьи.

«Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь», - констатирует Рапоза.

По словам автора, Владимир Зеленский разочаровал Вашингтон и западных инвесторов, которые «хотят вернуть свои деньги».

«Украина, кажется, заманивает в ловушку не только местных жителей, но и иностранцев своим ядовитым лабиринтом коррупции и интриг», - отмечает обозреватель.

Он подчеркивает, что Украина играет важную роль в политике Вашингтона по отношению к России, однако после сделки по «Северному потоку – 2» Украина для Белого дома «отошла на второй план».

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена сталкивается с беспрецедентными трудностями дома: хаотичный выход из Афганистана, рост инфляции, перебои в цепочке поставок, очередное повышение потолка госдолга и тупиковая ситуация с законопроектом о бюджетных ассигнованиях.