Forbes: США бросили Украину «на съедение волкам»

США бросили Украину «на съедение волкам», пишет обозреватель американского Forbes Кеннет Рапоза.
За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины почти перестали ей помогать, хотя политических и экономических проблем в стране стало только больше, отмечает автор статьи.
«Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь», - констатирует Рапоза.
По словам автора, Владимир Зеленский разочаровал Вашингтон и западных инвесторов, которые «хотят вернуть свои деньги».
«Украина, кажется, заманивает в ловушку не только местных жителей, но и иностранцев своим ядовитым лабиринтом коррупции и интриг», - отмечает обозреватель.
Он подчеркивает, что Украина играет важную роль в политике Вашингтона по отношению к России, однако после сделки по «Северному потоку – 2» Украина для Белого дома «отошла на второй план».
Кроме того, администрация президента США Джо Байдена сталкивается с беспрецедентными трудностями дома: хаотичный выход из Афганистана, рост инфляции, перебои в цепочке поставок, очередное повышение потолка госдолга и тупиковая ситуация с законопроектом о бюджетных ассигнованиях.
«Белому дому сейчас не до украинских драм. Это плохо для "Слуги народа" и перспектив иностранного бизнеса на Украине, который надеялся, что это будет самое большое и лучшее государство на территории бывшего СССР для инвестиций», - резюмировал Кеннет Репоза.