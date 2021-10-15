«Мой лучший ракурс»: американская журналистка похвасталась фото с Путиным

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл, которая была модератором заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», разместила в Instagram оригинальный фотоснимок с президентом России Владимиром Путиным. На фото можно увидеть ноги журналистки на фоне российского лидера, который сидит рядом. Речь идет о публикации снимка на первой полосе издания «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мой лучший ракурс», — подписала снимок Гэмбл, и добавила хештеги «феминизм» и «Россия».

Пользователи вспомнили, что президент России назвал Гэмбл красивой женщиной, а сам снимок назвали хорошим поводом больше инвестировать в покупку туфель. Другой комментатор похвалил журналистку за проявленные терпение и дипломатичность при общении с главой российского государства.