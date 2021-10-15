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«Мой лучший ракурс»: американская журналистка похвасталась фото с Путиным

Анна Безрукова
1 час назад

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл, которая была модератором заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», разместила в Instagram оригинальный фотоснимок с президентом России Владимиром Путиным. На фото можно увидеть ноги журналистки на фоне российского лидера, который сидит рядом. Речь идет о публикации снимка на первой полосе издания «Коммерсантъ».

«Мой лучший ракурс»: американская журналистка похвасталась фото с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой лучший ракурс», — подписала снимок Гэмбл, и добавила хештеги «феминизм» и «Россия».

Пользователи вспомнили, что президент России назвал Гэмбл красивой женщиной, а сам снимок назвали хорошим поводом больше инвестировать в покупку туфель. Другой комментатор похвалил журналистку за проявленные терпение и дипломатичность при общении с главой российского государства.

Ранее Хедли Гэмбл взяла у президента России интервью, где тот заявил, что разговоры по поводу его преемника на высшем государственном посту приводят к дестабилизации ситуации в стране. Путин напомнил, что действующая российская конституция позволяет ему самому баллотироваться на еще один срок, но решение относительно этого он пока не принял.

В мире,Владимир Путин,
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