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Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
49 минут назад

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.

Киев пригрозил России из-за переписи в Крыму
Фото: ТАССТАСС

По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир».

«Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым - это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».

15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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