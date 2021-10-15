В Китае оценили «последнее предупреждение» Путина Европе

Китайский информационный ресурс Guancha опубликовал материал о реакции президента РФ на газовый кризис в Европе, сообщает «Вечерняя Москва».

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Речь идет о высказывании Владимира Путина, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы как оружие. Также российский лидер указал на готовность увеличить поставки этого топлива в страны Европы.

Один из пользователей портала расценил это как «последнее предупреждение» Путина. По словам других читателей, западные страны любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством». Также юзеры отмечают, что Европа сама виновата в ценах на газ, обвиняя при этом других в своей проблеме.