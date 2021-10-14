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Тимошенко обратилась к Михаилу Саакашвили

Елена Прошина
36 минут назад

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного в Тбилиси, прекратить голодовку, так как, по ее словам, он нужен своей стране, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на видеообращение политика, которое было показано на большом экране на площади Свободы в Тбилиси в ходе акции в поддержку Саакашвили.

Тимошенко обратилась к Михаилу Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным», - сказала Тимошенко.

Она отметила, что по своему опыту знает, что голодовка является практически единственной формой протеста в заключении. По словам Тимошенко, она понимает его решение, но все же призвала политика прекратить голодовку.

Сторонники Саакашвили в четверг собрались на центральной площади Тбилиси на митинг в поддержку арестованного экс-президента. Как пишет «Московский комсомолец», на акции выступали местные политики. Также были показаны видеообращения Юлии Тимошенко, лидера фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона, которые призывали власти Грузии освободить Саакашвили.

Саакашвили арестовали 1 октября в Тбилиси, куда он приехал накануне муниципальных выборов. После ареста политик объявил голодовку. На родине он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

В мире,Давид Арахамия,Валерий Гелашвили,Дмитрий Гордон,Юлия Тимошенко,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,Московский комсомолец,
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