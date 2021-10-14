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Британский королевский двор признал Крым частью России

Вероника Полынина
39 минут назад

Британский королевский двор ответил на письмо школьников из «Малой академии наук» в Севастополе, указав в адресе обратного письма Россию. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Малой академии наук».

Британский королевский двор признал Крым частью России
Фото: ReutersReuters

В учебном заведении рассказали, что летом ученики творческого объединения «Занимательный английский» изучали Великобританию и написали письмо королеве Елизавете II.

Спустя три месяца школьники получили ответ за подписью фрейлины Елизаветы II Филиппы де Пасс.

«Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии», - говорится в сообщении.

На конверте письма британского двора в строке обратного адреса указано: Севастополь, Россия.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя «Ленте.ру» обозначение Севастополя как российского региона в письме британской королевы Елизаветы II, заявила, что царствующая особа проявила мудрость и смогла подняться над «геополитическим смогом».

В мире,Ольга Ковитиди,Елизавета II,Lenta.ru,
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