Меркель досталось за газовый кризис

Немецкий таблоид Bild выпустил материал под заголовком «Канцлер, холодная как лед», в котором обвинил Ангелу Меркель в бездействии во время газового кризиса. Об этом рассказало РИА Новости.

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«Цены на топливо, электроэнергию и газ достигли рекордного уровня! И что делает Ангела Меркель? Полностью игнорирует ситуацию», - подчеркивается в материале.

В Bild отметили, что немецкое министерство экономики также не видит необходимости в принятии мер, хотя некоторые поставщики газа уже обанкротились.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $1900 за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

На совещании по вопросам энергетики 6 октября Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту через Украину. Он призвал «не ставить никого в трудное положение, включая Украину», несмотря на сложности в отношениях.

При этом Путин отмечал, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны

Позже президент рассказал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021 года.

Он подчеркнул, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.