В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.12
Войти в почту

«Холодная как лед»: Меркель досталось за энергетический кризис в Европе

Мария Иванова
1 час назад

Немецкий таблоид Bild выпустил материал под заголовком «Канцлер, холодная как лед», в котором обвинил Ангелу Меркель в бездействии во время газового кризиса. Об этом рассказало РИА Новости.

Меркель досталось за газовый кризис
Фото: ReutersReuters

«Цены на топливо, электроэнергию и газ достигли рекордного уровня! И что делает Ангела Меркель? Полностью игнорирует ситуацию», - подчеркивается в материале.

В Bild отметили, что немецкое министерство экономики также не видит необходимости в принятии мер, хотя некоторые поставщики газа уже обанкротились.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $1900 за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

Эксперт: газовый кризис обернется катастрофой для Украины

На совещании по вопросам энергетики 6 октября Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту через Украину. Он призвал «не ставить никого в трудное положение, включая Украину», несмотря на сложности в отношениях.

При этом Путин отмечал, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны

Позже президент рассказал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021 года.

Он подчеркнул, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

По мнению Путина, кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища. Он назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

В мире,Ангела Меркель,Газпром,Bild,РИА Новости,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители