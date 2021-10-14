На Украине из-за угольных и газовых проблем сложилась тяжелая экономическая ситуация, которая привела к конфликту между центральной и местной властями. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.
«В этом году мы попали в такой серьезный шторм, где с одной стороны газовая проблема, а с другой стороны - угольная. Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть между центральной и местной властью. Решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон», - заявил Мартыненко.
Ранее бюджетные организации на Украине столкнулись с тем, что фирмы, с которыми ранее были заключены договоры на поставку газа, разоряются. В итоге объявляются новые тендеры, куда приходят лишь частные компании, готовые поставлять газ только по рыночным ценам, бьющим все рекорды.
Эксперты отмечают, что в украинских учебных учреждениях температура воздуха сейчас около 14-15 градусов, и родители приносят обогреватели, чтобы согреть детей. Сложная ситуация складывается и в больницах, где пациенты вынуждены запасаться одеялами.
При этом проблемы с поставками газа в стране начались, несмотря на то, что властями Украины и НАК «Нафтогаз» был подписан меморандум, в котором была оговорена предельная цена за кубометр на время отопительного сезона.
Бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев констатировал, что во время саммита Украина – Евросоюз стало ясно, что помощи в решении вопроса энергобезопасности страны не будет, поэтому властям предстоит готовиться к сложной зиме.