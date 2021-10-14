«В этом году мы попали в такой серьезный шторм, где с одной стороны газовая проблема, а с другой стороны - угольная. Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть между центральной и местной властью. Решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон», - заявил Мартыненко.