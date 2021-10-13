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Стал известен диагноз президента Чехии Земана

News.ruиещё 2
49 минут назад

Президент Чехии Милош Земан страдает печёночной энцефалопатией. Об этом сообщает интернет-издание Denik N со ссылкой на данные источников в окружении главы государства и в Центральном военном госпитале Праги, где в настоящее время находится глава государства.

Стал известен диагноз президента Чехии Земана
Фото: ТАССТАСС

Президент Земан, кроме прочего, страдает печеночной энцефалопатией, что является серьёзным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени, — сообщает издание.

Как рассказал один из источников издания, болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. По информации другого источника, Земан может общаться, но делает это с большим трудом.

Милош Земан был госпитализирован утром 10 октября, сразу после того, как провёл встречу с премьер-министром страны Андреем Бабишем. По словам директора госпиталя, президент помещён в палату интенсивной терапии. Называть диагноз без согласия пациента врач отказался.

В мире,Милош Земан,
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