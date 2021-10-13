Россия заявила о «миграционной амнистии» для 158 тысяч граждан Узбекистана

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее запретили посещать страну, об этом заявили в посольстве азиатского государства.

Решение о «миграционной амнистии» в отношении жителей Узбекистана обсуждалось на встрече заместителя министра внутренних дел России Александра Горового с делегацией из Ташкента во главе с советником премьер-министра страны Мехриддином Хайриддиновым. «Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Разрешение не получат граждане, ранее депортированные на основании решения суда. Как отметили в посольстве, МВД России совместно с коллегами из Узбекистана с 18 октября запустит пилотный проект. Стороны опробуют механизм, согласно которому около 10 тысяч иностранцев смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны. Ожидается, что это сократит срок оформления разрешений на трудоустройство и снизит расходы российских работодателей.