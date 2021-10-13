В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID-19 в мире

Средний уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире продолжает снижение, в настоящее время он достиг самого низкого уровня почти за год, рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год", – заявил он.

При этом, по словам Гебрейесуса, данный показатель все еще очень высок – каждую неделю в мире от коронавируса умирает как минимум 50 тысяч человек.

"Реальное число, несомненно, еще выше", – заключил Гебрейесус.