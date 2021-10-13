На Украине обрадовались назначению Поклонской послом в Кабо-Верде

МИД Украины обратился к руководству Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Натальи Поклонской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинского министерства иностранных дел Олега Николенко.
«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии», - заявил Николенко.
Он также добавил, что Поклонской «спрятаться не получится даже в Африке».
Владимир Путин объявил о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Дипломат в свою очередь заявила, что рада назначению, поскольку ей нравится такая работа и сбылась ее мечта.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное назначение чиновницы послом России и сказал, что назначение даст Киеву возможность «испортить ей жизнь». Он также добавил, что «надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины».
Помимо этого, по словам бывшего заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, Украина может начинать подготовку документов на «экстрадицию» Поклонской.
«Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое - производство (против Поклонской - Прим. ред.) уже в (украинском - Прим. ред.) суде, второе - расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», - разместил пост Мамедов в своем Twitter.