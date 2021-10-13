На Украине обрадовались назначению Поклонской послом в Кабо-Верде

«Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое - производство (против Поклонской - Прим. ред.) уже в (украинском - Прим. ред.) суде, второе - расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», - разместил пост Мамедов в своем Twitter.