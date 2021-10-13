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В Киеве призвали готовиться к «зимнему реваншу Путина»

Вероника Полынина
53 минуты назад

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев прокомментировал итоги саммита Украина-ЕС. В эфире радио «НВ» он заявил, что стране необходимо готовиться к «возможному зимнему реваншу Путина».

В Киеве призвали готовиться к «зимнему реваншу Путина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не вижу, что ЕС готов помочь Украине справиться с отопительным сезоном не только этой зимой, но и последующих», — отмечает Елисеев.

По его словам, Евросоюз дал Киеву понять, что он должен самостоятельно обеспечивать свою энергетическую независимость и безопасность.

«Принимайте меры по обеспечению своей энергонезависимости и безопасности. Никаких гарантий мы вам не можем дать», — озвучил позицию ЕС по данному вопросу политик.

По итогам саммита Евросоюз договорился с Украиной проработать все сценарии развития событий вокруг поставок газа в страну. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен видит решение кризиса в повышении энергоэффективности страны и реверсе газа через Словакию.

«На мой взгляд они сами не знают, что делать с кризисом и при этом продолжают недооценивать Россию. Что касается реверса, то Украина может получить на 50% меньше газа по сравнению с прошлым годом. Нам надо готовиться к возможному зимнему реваншу Путина», — добавил Елисеев.

Также политика смутили заявления лидеров Евросоюза в адрес «Северного потока — 2»:

«Складывается ощущение, что они не осуждают газопровод «СП2» и дают зеленый свет на его запуск. Сегодня этот вопрос больше не стоит. «Северный поток —2» будет запущен».

При этом лидеры ЕС в рамках саммита продолжили указывать на неприемлемость использования газа в качестве оружия.

«К сожалению, данный аспект обсуждается лишь в общих чертах, этого недостаточно. Мы бы хотели знать, что будет грозить России в том случае, если она все же использует газ как оружие», — заключил Елисеев.

На Украине начался газовый кризис

В мире,Константин Елисеев,Еврокомиссия,ЕС,
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