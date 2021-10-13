В Киеве призвали готовиться к «зимнему реваншу Путина»

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев прокомментировал итоги саммита Украина-ЕС. В эфире радио «НВ» он заявил, что стране необходимо готовиться к «возможному зимнему реваншу Путина».
«Я не вижу, что ЕС готов помочь Украине справиться с отопительным сезоном не только этой зимой, но и последующих», — отмечает Елисеев.
По его словам, Евросоюз дал Киеву понять, что он должен самостоятельно обеспечивать свою энергетическую независимость и безопасность.
«Принимайте меры по обеспечению своей энергонезависимости и безопасности. Никаких гарантий мы вам не можем дать», — озвучил позицию ЕС по данному вопросу политик.
По итогам саммита Евросоюз договорился с Украиной проработать все сценарии развития событий вокруг поставок газа в страну. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен видит решение кризиса в повышении энергоэффективности страны и реверсе газа через Словакию.
«На мой взгляд они сами не знают, что делать с кризисом и при этом продолжают недооценивать Россию. Что касается реверса, то Украина может получить на 50% меньше газа по сравнению с прошлым годом. Нам надо готовиться к возможному зимнему реваншу Путина», — добавил Елисеев.
Также политика смутили заявления лидеров Евросоюза в адрес «Северного потока — 2»:
«Складывается ощущение, что они не осуждают газопровод «СП2» и дают зеленый свет на его запуск. Сегодня этот вопрос больше не стоит. «Северный поток —2» будет запущен».
При этом лидеры ЕС в рамках саммита продолжили указывать на неприемлемость использования газа в качестве оружия.
«К сожалению, данный аспект обсуждается лишь в общих чертах, этого недостаточно. Мы бы хотели знать, что будет грозить России в том случае, если она все же использует газ как оружие», — заключил Елисеев.