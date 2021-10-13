В Киеве призвали готовиться к «зимнему реваншу Путина»

«На мой взгляд они сами не знают, что делать с кризисом и при этом продолжают недооценивать Россию. Что касается реверса, то Украина может получить на 50% меньше газа по сравнению с прошлым годом. Нам надо готовиться к возможному зимнему реваншу Путина», — добавил Елисеев.