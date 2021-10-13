"Все точки над i": политолог прокомментировал итоги встречи с Нуланд

Российская сторона удовлетворена признанием США безальтернативности Минских соглашений и статуса Донбасса, озвученным на встрече с заместителем на встрече с заместителем председателя Госдепа США Викторией Нуланд в Москве. Таким мнением с "Рамблером" поделился политолог Алексей Мартынов.
"Последняя встреча расставила все точки над "i". По результатам этой встречи прозвучало высказывание Козака о том, что американская сторона согласилась с безальтернативностью Минских соглашений, а также с тем, что без определения статуса Донбасса дальнейшее продвижение урегулирования невозможно"
Мартынов отметил, что переговоры показали твердость позиций Кремля в украинском вопросе, а попытки американской администрации использовать соседнюю страну в качестве аргумента для политического торга уже не отражают актуальной действительности.
"Я рассчитываю, что нам удастся продолжать действовать в своей повестке. Давление на РФ через Украину никому не интересно, и накануне экс-президент Дмитрий Медведев в своей статье это ясно артикулировал. Можно было шантажировать Украиной 7 лет назад, когда сама Нуланд и занималась перехватом повестки по время переворота на Украине"
Политолог отметил, что для Нуланд встреча носила интерес и как средство продвижения в аппаратной борьбе внутри США.
"Насколько я могу судить, в администрации Байдена и Госдепартамента сейчас довольно сильный раздрай. Борятся несколько группировок, интересы которых не особенно сопрягаются друг с другом. И встреча на таком уровне для Нуланд подтверждает ее ценность как переговорщика. Судя по ее настроению, она эту цель выполнила"
В целом, Мартынов отмечает, что такая встреча явление позитивное само по себе. Поскольку в условиях необычайно ухудшившихся в последнее время отношений наших стран, любые переговоры на высоком уровне важны для налаживания диалога.
"Безусловно, разговаривать надо. Отношения наши на беспрецедентно низком уровне. И тут важно, что сам вообще визит сам по себе состоялся, что был снят запрет на въезд Нуланд, что США в ответ вычеркнули из санкционного списка высокопоставленное лицо из РФ. Это, как и недавняя встреча Путина с Байденом, вызывает надежду на диалог"
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с Викторией Нуланд заявил, что американская сторона на переговорах полностью поддержала Минские соглашения, а также тезис о том, что без согласования будущих параметров автономии Донбасса со стороны Украины решение конфликта там невозможно.