"Я рассчитываю, что нам удастся продолжать действовать в своей повестке. Давление на РФ через Украину никому не интересно, и накануне экс-президент Дмитрий Медведев в своей статье это ясно артикулировал. Можно было шантажировать Украиной 7 лет назад, когда сама Нуланд и занималась перехватом повестки по время переворота на Украине"