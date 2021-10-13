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Больницы и детсады Украины запасаются одеялами и обогревателями

Анна Безрукова
47 минут назад

На Украине до сих пор не начат отопительный сезон в больницах, детсадах и школах. Родители детей приносят обогреватели, а пациенты больниц запасаются одеялами. Об этом на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

По ее словам, нормы по температуре в детсадах и школах не выполняются. В учебных учреждениях Киева температура воздуха сейчас около 14-15 градусов, и родители приносят обогреватели, чтобы согреть детей.

«Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», - заметила она.

Кристина Ненно обратила внимание и на то, что в больницах складывается очень тяжелая ситуация, так как они изначально переполнены из-за пандемии коронавируса.

«А нужно еще думать, как сделать так, чтобы в помещениях было тепло», - констатировала она.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что школы и другие объекты социальные объекты могут столкнуться с постоянными отключениями отопления, потому что газа недостаточно, а денег на его покупку нет.

Ранее бюджетные организации на Украине столкнулись с тем, что фирмы, с которыми ранее были заключены договоры на поставку газа, разоряются. В итоге объявляются новые тендеры, куда приходят лишь частные компании, готовые поставлять газ только по рыночным ценам, бьющим все рекорды.

При этом проблемы с поставками газа в стране начались несмотря на то, что властями Украины и НАК «Нафтогаз» был подписан меморандум, в котором была оговорена предельная цена за кубометр на время отопительного сезона.

В мире,Видео,Нафтогаз,ЕС,
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