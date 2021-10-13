Обзор иноСМИ: газ как оружие и обещание Меркель Афганистану

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Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

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Газ стал дипломатическим оружием

Автор The Independent Ахмед Абудух назвал газ «дипломатическим оружием», действие которого оказалось максимально широким - «от конфронтации России с Европой и до энергетического кризиса в Восточном Средиземноморье и Ливане». Жители Бейрута, Парижа и Лондона, по мнению автора, разделяют один и тот же страх перед приближающейся холодной зимой: газа, который отапливает или освещает их дома, либо нет, либо он слишком дорог.

Из-за этого и европейцы, и ливанцы следят за «трубопроводной дипломатией». Абудух отметил, что, по мнению экспертов, в России решили воспользоваться дисбалансом спроса и предложения, а также геополитической непредсказуемостью ситуации. Политолог Андреас Голдтау отметил, что газ работает как геополитическое оружие только в «очень ассиметричных деловых отношениях». По его словам, Европа - главный покупатель российского газе, у России немного других вариантов для экспорта, поэтому кризис в итоге разрешится миром.

Меркель пообещала Афганистану 600 миллионов евро

ЕС хочет продолжить оказание гуманитарной помощи Афганистану даже после прихода к власти «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Die Welt. Уходящий канцлер Ангела Меркель защищает это решение: «Мы все проиграем, если финансовая система Афганистана рухнет».

Меркель подчеркнула, что международное сообщество не может наблюдать, как 40 миллионов человек «погружаются в хаос, потому что нет ни финансовой системы, ни поставок электричества». Германия подтвердила, что хочет использовать 600 миллионов евро для гуманитарной помощи Афганистану. При этом Меркель подчеркнула, что вопрос о признании правительства талибов не стоит на повестке дня.

«Украине это не нужно»: Гордон о вступлении Киева в Евросоюз

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине не стоит стремиться к членству в Евросоюзе, поскольку ЕС обречен на распад. Об этом сообщает «Украина 24».

Гордон рассказал о своем давнем разговоре с советским диссидентом Владимиром Буковским, который считал ЕС «совершенно ненужным образованием», которое распадется, «как распался СССР и все большие империи». Журналист отметил, что согласен с Буковским: Гордон подчеркнул, что в ЕС есть страны, которые «любят работать и производить продукт», и большинство членов союза живут за их счет, поэтому долго такое объединение существовать не может.

«Путин - это бог»: британцы о кашле Путина

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на новости о кашле Владимира Путина, который обеспокоил его подчиненных. Во время совещания президент России рассказал, что не болеет: «Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит».

Путин подчеркнул, что каждый день сдает тесты не только на коронавирус, но и на другие вирусы. Читатели Daily Mail решили, что таблоид слишком драматизирует. «Кашель - это не ковид, это просто кашель. Ради бога, прекратите драматизировать», - заявила lauralooloo.

«Путин - это Бог. Путин кашляет, и это новость в британских СМИ», - отметил Leonid.

«Украина стремительно мчится в НАТО»: в Киеве ждут решения в 2022 году

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что к 2022 году в Киеве ждут от НАТО «конкретных шагов», которые помогут Украине интегрироваться в альянс. Об этом сообщает «Главред».