"Начало большого пути": Что означает решение G20 и ООН по талибам

Решение стран "большой двадцатки" дать ООН мандат на координацию и прямые действия по отношению к запрещенному в РФ движению "Талибан" просто фиксирует уже существующий порядок вещей. Таким мнением с "Рамблером" поделился глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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"Я не считаю это решение важным, поскольку оно фиксирует уже существующие практики. Надо понимать, что большая часть стран, входящих в G20 так или иначе уже контактировали с талибами. США вообще подписали с ними мирный договор, по которому и вывели войска из Афганистана"

Мендкович в целом усомнился в юридической коррекности процедуры передачи ООН каких-то полномочий со стороны такого объединения как G20.

"Лично у меня вызывает вопросы юридическая корректность самой передачи ООН каких-то поручений каких-то полномочий от лица неформального междусобойчика стран-участников, каковым является G20"

Гораздо важнее, по мнению эксперта, тот факт, что страны-участники G20 согласовали для Афганистана помощь в размере 1 млрд евро.

"Более интересно, что там обсуждался формат и размеры помощи Афганистану, население которого страдает от гуманитарного кризиса"

Если говорить вообще о признании "Талибана" международным сообществом, то Мендкович считает, что новая власть в Афганистане стоит еще только в самом начале этого пути.

"Я считаю, что быстро это не произойдет, думаю, что зависит это от того, сможет ли "Талибан" доказать, что он является договороспособным соседом, сможет ли он начать реальную борьбу с наркоторговлей и терроризмом"