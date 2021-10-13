Украина и послы: Какие компромиссы ищет в Москве Нуланд

Российские политологи в интервью НСН предположили, какие конкретно цели преследует заместитель госсекретаря США, приехав в Москву. Американские и российские дипломаты проведут еще один раунд переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне. Как пояснил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, позиция США по этому вопросу остается твердой. При этом МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств.

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Решение об очередной встрече по этой проблеме было принято по итогам переговоров заместителя госсекретаря Виктории Нуланд с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Американский политик прибыла в Москву с официальным визитом в понедельник, ради чего США убрали несколько фамилий россиян из санкционного списка, ведь и самой Нуланд въезд в нашу страну был запрещен. Но стороны нашли компромисс. Нуланд назвала встречу с партнерами из МИД России конструктивной. Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Москва осознает важность взаимодействия с США по ряду глобальных вопросов, в том числе к диалогу с «персонами», которые не питают симпатий к России.

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«Дипломатия – это вещь сугубо прагматичная, реалистичная, и понятно, что времена меняются, меняются отношения к тем или иным персонам. Как Черчилль сказал, у Англии нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Очевидно, что Нуланд – персона, которая не симпатизирует России, которая является ястребом, которая пытается проводить агрессивную внешнюю политику, которая связана с неоконсервативными кругами в США, она замужем за апологетом идеи американского доминирования. Но она сейчас заместитель госсекретаря, и, так или иначе, нам взаимодействовать с Соединенными Штатами необходимо, и мы взаимодействуем», - рассказал он.

После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.

Впрочем, как сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, визит в Россию заместителя госсекретаря США связан с Украиной, обезопасить себя от форс-мажоров с которой хочет Вашингтон.

«Нуланд занимается конкретной темой, и по этой теме прилетает. Совершенно явно, что визит связан с Украиной, которую курирует Нуланд. Еще в администрации Обамы она была ключевой персоной, вот и приехала обсуждать. Вызвано это тем, что Соединенным Штатам сейчас очень некстати какое-нибудь обострение или эскалация вокруг Украины и Донбасса. Они хотят понять российский настрой, выслушать точку зрения Москвы и обсудить это в достаточно прагматическом ключе с тем, чтобы понять, как можно установить систему многостороннего сдерживания друг друга, в том числе и Украины. В последнее время там происходит много очень ярких внутриполитических событий, ряд которых являются некоторыми неожиданностями для американцев», - сказал Федор Лукьянов.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сказал НСН, что Нуланд в России обсудит и «Северный поток–2». США, как известно, выступали против его строительства и запуска в работу, но в итоге Германия. для которой этот газопровод необходим, настояла на своем, да и России, несмотря на все санкции дело до конца довела.