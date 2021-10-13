Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».

Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС.