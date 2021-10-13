Коронавирус загнал миллионы людей в нищету

Эпидемия COVID-19 загнала более 100 миллионов человек по всему миру в нищету и оставила как минимум 4 миллиарда жителей Земли практически без социальной поддержки, здравоохранения или защиты доходов, передает Associated Press со ссылкой на слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

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Он осудил отсутствие глобальной солидарности, из-за чего страдают люди, живущие в конфликтных регионах, а также в бедных странах. Между богатыми и бедными странами наблюдается огромное неравенство, которое скрывается признаками восстановления мировой экономики, сообщил генсек.

Гутерриш отметил неравенство в использовании вакцины от коронавируса, из-за чего гибнут миллионы человек. Это также ведет к экономическому спаду, который может стоить триллионы долларов. От него пострадают беднейшие страны.

Как считают эксперты, показатели бедности связаны с низким уровнем вакцинации от COVID-19 в странах с небольшими доходами на душу населения. Большинство жителей в развитых странах вакцинированы, что позволит им в 2022 году вернуть допандемийный уровень дохода. Только одной трети стран с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики будет самым медленным за последние 20 лет и не превысит 2,9 процента.