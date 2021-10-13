Коронавирус загнал миллионы людей в нищету

Эпидемия COVID-19 загнала более 100 миллионов человек по всему миру в нищету и оставила как минимум 4 миллиарда жителей Земли практически без социальной поддержки, здравоохранения или защиты доходов, передает Associated Press со ссылкой на слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.
Он осудил отсутствие глобальной солидарности, из-за чего страдают люди, живущие в конфликтных регионах, а также в бедных странах. Между богатыми и бедными странами наблюдается огромное неравенство, которое скрывается признаками восстановления мировой экономики, сообщил генсек.
Гутерриш отметил неравенство в использовании вакцины от коронавируса, из-за чего гибнут миллионы человек. Это также ведет к экономическому спаду, который может стоить триллионы долларов. От него пострадают беднейшие страны.
Как считают эксперты, показатели бедности связаны с низким уровнем вакцинации от COVID-19 в странах с небольшими доходами на душу населения. Большинство жителей в развитых странах вакцинированы, что позволит им в 2022 году вернуть допандемийный уровень дохода. Только одной трети стран с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики будет самым медленным за последние 20 лет и не превысит 2,9 процента.
Генсек призвал к объединению стран для восстановления мировой экономики и увеличению объема инвестиций для помощи нуждающимся странам.