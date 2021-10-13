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Стейки станут роскошью из-за изменений климата

Lenta.ru
27 минут назад

Пагубное воздействие мясного производства на климат может вскоре сделать стейки из говядины роскошью. Глава крупнейшего в Европе мясокомбината Danish Crown Джейс Валер (Jais Valeur) предсказал скорый отказ от мяса ради спасения планеты, пишет Bloomberg.

Стейки станут роскошью из-за изменений климата
Фото: Madie Hamilton / UnplashMadie Hamilton / Unplash

По мнению гендиректора Danish Crown, на фоне стремления многих государств достичь углеродной нейтральности (компенсировать все выбросы парниковых газов) стейки из мраморной говядины люди станут есть в исключительных случаях, то есть когда захотят себя побаловать. Менее вредным для атмосферы мясом Валер назвал свинину.

Ученые подсчитали, что на производство мяса и других продуктов животноводства приходится 57 процентов выбросов от пищевой промышленности, поэтому призывают предприятия меньше вредить планете. Экологи призывают ограничить потребление мяса на государственном уровне. Представители британского Комитета по изменению климата, например, предложили жителям Соединенного королевства к 2030 году есть на 20 процентов меньше мяса, а к 2050-му — на 35 процентов.

Испанское правительство тоже хотело призвать граждан потреблять меньше мяса, но инициатива по спасению планеты столкнулась с волной негатива. Мясная промышленность создает в стране 2,5 миллиона рабочих мест и за счет экспорта приносит около девяти миллиардов евро.

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