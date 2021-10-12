На данный момент администрация Байдена сосредоточена на развитии и укреплении коалиции европейских и азиатских партнеров, чтобы сбалансировать военную мощь, представляемую Китаем. В этом направлении США даже готовы сейчас рассматривать сотрудничество с Россией.

По мнению автора материала, Байден отказался от введения санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2», которые могли бы повредить бизнесу ФРГ, только чтобы Берлин признал Китай вызовом уровня НАТО. Кроме того, Вашингтон обращает меньше внимания на контакты европейских, индийских, японских и корейских партнеров с Россией, дабы не дать Москве сблизиться с Китаем.

«Все это вписывается в мировоззрение, что угроза России на данный момент менее важна для США», — отмечает Гвоздев.