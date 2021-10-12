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National Interest: Политика США против Китая укрепит Россию

Елена Прошина
14 минут назад

Политика администрации президента США Джо Байдена против Китая способна привести к укреплению России в Европе. Об этом в своей статье написал обозреватель National Interest Николай Гвоздев.

На данный момент администрация Байдена сосредоточена на развитии и укреплении коалиции европейских и азиатских партнеров, чтобы сбалансировать военную мощь, представляемую Китаем. В этом направлении США даже готовы сейчас рассматривать сотрудничество с Россией.

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По мнению автора материала, Байден отказался от введения санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2», которые могли бы повредить бизнесу ФРГ, только чтобы Берлин признал Китай вызовом уровня НАТО. Кроме того, Вашингтон обращает меньше внимания на контакты европейских, индийских, японских и корейских партнеров с Россией, дабы не дать Москве сблизиться с Китаем.

«Все это вписывается в мировоззрение, что угроза России на данный момент менее важна для США», — отмечает Гвоздев.

При этом для некоторых союзников НАТО на востоке шаги Вашингтона по удержанию Москвы от сближения с Пекином создают дополнительные проблемы. В частности, речь идет об усилении потенциала РФ и превращении Москвы в «более способного соперника в ее ближайшем окружении».

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