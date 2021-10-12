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Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука

Вероника Полынина
1 час назад

Печерский суд Киева отправил председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 7 декабря, сообщает РБК.

Таким образом, суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об аресте политика или залоге.

8 октября правоохранительные органы Украины предъявили Медведчуку новое обвинение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

По версии следствия, Медведчук в конце 2014 - начале 2015 года организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим украинским руководством.

Медведчук в суде заявил, что не поддерживает политику киевской власти

Седьмого октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 млн долларов). Адвокаты просили суд отказать прокурору в удовлетворении ходатайства.

В мае Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил Медведчука под домашний арест.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.

В мире,Видео,Тарас Козак,Виктор Медведчук,Генпрокуратура РФ,
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