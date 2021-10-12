Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре в аресте главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по делу об импорте угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости. Политика отправили под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

«В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича отказать. Применить к подозреваемому Медвечуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <...> круглосуточно», — постановила судья.

Политику запрещено покидать дом, наблюдение за ним будет вестись круглосуточно.

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).