В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 1 балл
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.34
Войти в почту

Суд в Киеве отказал прокуратуре Украины в аресте Медведчука

Lenta.ruиещё 2
26 минут назад

Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре в аресте главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по делу об импорте угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости. Политика отправили под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

«В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича отказать. Применить к подозреваемому Медвечуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <...> круглосуточно», — постановила судья.

Политику запрещено покидать дом, наблюдение за ним будет вестись круглосуточно.

О намерении потребовать ареста Медведчука генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 8 октября. Новые обвинения касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

Медведчук в суде заявил, что не поддерживает политику киевской власти

Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфальсифицированным. По его мнению, оно сфабриковано для того, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского. Он, в частности, отметил, что аудиозаписи, представленные Службой безопасности Украины (СБУ) в качестве доказательств вины политика, являются монтажом. Кроме того, добавил Медведчук, руководство Украины таким образом стремится скрыть назревшие социальные проблемы, в том числе с отоплением и тарифами на газ.

В мире,Видео,Ирина Венедиктова,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,СБУ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители