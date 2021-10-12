"Запасы на исходе": эксперт о газовом кризисе на Украине

Украина этой зимой может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. Таким мнением с "Рамблером" поделилась декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Елена Телегина.

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"Энергетический кризис на Украине вполне возможен. Цены на газ остаются очень высокими. Зима по прогнозам будет холодная, а запасов внутри страны мало"

В то же время, Телегина считает, что Россия может начать поставки газа на Украину в том случае, если власти незалежной обратятся к "Газпрому" с соответствующим предложением.

"С другой стороны, я думаю, что "Газпром" может пойти на встречу Украине и начнет продавать туда газ. Но это вопрос в первую очередь желания самой Украины"

Однако в текущих политических реалиях эксперт ожидает, что даже если российская сторона согласится начать поставки газа, то продаваться он будет по рыночным ценам.

"Я с трудом представляю, что в условиях, когда вот сейчас собираются арестовать Медведчука, речь может идти о скидках каких-то. Конечно, если они попросят начать поставки, то какой-то диалог тут возможен, но думаю, что это уже в сфере политики находится"