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"Запасы на исходе": эксперт о наступлении газового кризиса на Украине

Роман Кирьянов
1 час назад

Украина этой зимой может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. Таким мнением с "Рамблером" поделилась декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Елена Телегина.

"Запасы на исходе": эксперт о газовом кризисе на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Энергетический кризис на Украине вполне возможен. Цены на газ остаются очень высокими. Зима по прогнозам будет холодная, а запасов внутри страны мало"

В то же время, Телегина считает, что Россия может начать поставки газа на Украину в том случае, если власти незалежной обратятся к "Газпрому" с соответствующим предложением.

"С другой стороны, я думаю, что "Газпром" может пойти на встречу Украине и начнет продавать туда газ. Но это вопрос в первую очередь желания самой Украины"

Однако в текущих политических реалиях эксперт ожидает, что даже если российская сторона согласится начать поставки газа, то продаваться он будет по рыночным ценам.

Западные СМИ назвали виновников газового кризиса в Европе

"Я с трудом представляю, что в условиях, когда вот сейчас собираются арестовать Медведчука, речь может идти о скидках каких-то. Конечно, если они попросят начать поставки, то какой-то диалог тут возможен, но думаю, что это уже в сфере политики находится"

По информации СМИ, бюджетные учреждения Украины уже столкнулись с газовым кризисом. Сейчас они вынуждены закупать голубое топливо по 1300-1700 долларов за 1000 куб. м., что уже выше рыночной цены на газ.

В мире,Елена Телегина,Газпром,
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