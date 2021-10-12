«Перейдут на дрова»: эксперт назвал последствия газового кризиса на Украине

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что из-за роста цен на газ на Украине рядовые потребили могут перейти на дровяное отопление. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Эксперт отметил, что украинские власти привязали внутренние цены к европейским и теперь «пожинают последствия своих решений».

По его мнению, ситуация может усугубиться вплоть до банкротства коммунальных предприятий. Правосудов обратил внимание, что украинские чиновники хотели найти дополнительные бюджетные средства на компенсации ЖКХ-расходов малообеспеченным гражданам, но сделать это не смогли.

«У кого не будет денег на оплату, будут отключать газ. Непонятно, как они будут справляться с такой ситуацией. Буржуйки, наверное, будут ставить или даже на дрова перейдут», - заявил он.

Правосудов подчеркнул, что цены на газ в Европе и на Украине могут упасть благодаря запуску «Северного потока - 2».

Украинское агентство УНИАН ранее рассказало, что некоторые клиенты «Киевоблгаза» столкнулись с «заоблачными» суммами в платежках. Житель Крюковщины (Киевская область) Николай рассказал, что использовал 12 кубометров газа и должен был заплатить за них 96 гривен (около 260 рублей), однако в итоге получил платежку на 1700 гривен (более 4500 рублей).