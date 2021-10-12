США рискуют остаться без российских патронов из-за своих же санкций

Портал РБК рассказал, что из-за американских санкций российские производители патронов могут заметно сократить свое присутствие на рынке США. По данным издания, Штаты для этих компаний - крупнейший экспортный рынок.

США 20 августа прошлого года ввели дополнительные санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. В Госдепартаменте отмечали, что их вводят в рамках закона 1991 года «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного применения».

Санкции включают ограничения на импорт «некоторых видов» российского огнестрельного оружия и боеприпасов. Также они затронули экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.

Новые меры вступили в силу 7 сентября и будут оставаться в силе как минимум в течение 12 месяцев.

РБК рассказал со ссылкой на американскую статистику, что в США ежегодно поставляли патроны (снаряженные пулями) российских производителей более чем на сто миллионов долларов.

В августе 2021-го импорт российских патронов подскочил почти до 28 миллионов долларов по сравнению с менее 0,7 миллиона месяцем ранее.

По оценке экономиста Small Arms Analytics & Forecasting Юргена Брауэра, на российские патроны приходится около четырех процентов всего американского рынка огнестрельных боеприпасов.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал РБК, что значительная часть производителей патронов в РФ ориентирована на экспорт.

«Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире», - отметил он, напомнив, что в Штатах развита стрелковая культура.

По данным портала, поставки патронов не остановятся в один момент - в первую очередь американские власти запретили заключение новых договоров на поставки, а старые продолжают выполняться.

«Если американский импортер получил разрешение на ввоз на весь контракт, российское предприятие поставит весь контракт», - подчеркнул глава Союза оружейников России Владимир Жихарев.