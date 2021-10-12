Обзор иноСМИ: восстание Польши и прорыв по Донбассу

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Фото: Рамблер Рамблер

«Кусает руку, которая кормит»: Польша восстала против ЕС

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Польша нарушает все конституционные нормы, опасно движется в сторону правых популистов и отказывается соблюдать правила Евросоюза, хотя пользуется всеми преимуществами членства, пишет The Telegraph. После решения польского конституционного трибунала, отвергнувшего верховенство европейского права, страна приблизилась к «полномасштабному столкновению» с Еврокомиссией.

Газета отмечает, что сейчас Польше грозят прекращением финансирования, но эту битву ЕС, скорее всего, проиграет. По версии The Telegraph, ЕС не пойдет на жесткие меры, чтобы не усугублять множество кризисов, с которыми блок пытается справиться: это только укрепило бы позиции польских националистов. Кроме того, Польша «незаметно создала одну из самых успешных экономик мира», поэтому угроз она не боится. «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к статье. Richard Bates отметил, что Польша «собирала все выгоды от членства в доверчивом ЕС, но теперь хочет укусить руку, которая ее кормит». А Cassandra Blackley назвала «экономическое чудо» Польши «целиком и полностью результатом членства в ЕС».

Новая встреча по Донбассу: диалог с Путиным стал прорывом

Украинский портал «Главред» рассказал о прорыве по Донбассу, произошедшем благодаря диалогу президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского. В Елисейском дворце сообщили, что «нормандская» встреча министров иностранных дел четырех стран может пройти в ближайшие недели.

О новой встрече лидеры договорились во время нескольких бесед, состоявшихся 11 октября. В Париже подчеркнули, что лидеры стран решили продолжать переговоры, стремясь к полному выполнению договоренностей, достигнутых в Париже два года назад. На переговорах в 2019 году Путин и Зеленский, среди прочего, договорились об обмене заключенными.

«Газовый кризис - это война между Россией и Европой»

Россия оказалась в «состоянии войны» с Европой на фоне газового кризиса, заявил The Telegraph эксперт по российской энергетике. По его мнению, президент Владимир Путин стремится использовать энергетическую зависимость континента от российских ресурсов.

Энергетический кризис в Европе усилился на этой неделе, когда цены на газ достигли рекордно высокого уровня и оказались в восемь раз выше, чем в начале года. Когда Европа обратилась к России, Кремль развернул многодневную кампанию «А я вам говорил», чтобы «отчитать европейцев за стремление к экологически чистой энергии», подчеркивает The Telegraph. Рынки успокоились только после того, как Путин пообещал увеличить поставки. Эксперт по газовому рынку Михаил Крутихин заявил, что Россия пытается получить максимум от своих полезных ископаемых. Другие инсайдеры The Telegraph заявили, что Москва будет добиваться скорейшей сертификации «Северного потока-2».

В США предложили устроить «Ялту 2.0»

Офицер американской армии, замглавы консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам Дэвид Пайн считает, что США стоит заключить с Россией и Китаем пакт, подобный Ялтинскому соглашению 1945 года, и поделить сферы влияния. Об этом сообщает The National Interest.

По мнению Пайна, угроза войны «на два фронта» с Россией и Китаем возрастает из-за их растущего превосходства над Штатами в области ядерного и кибероружия. Он призвал руководителей США отказаться «от своих идеалистических представлений о безопасном и надежном однополярном мире, в котором Штаты признаны самой могущественной сверхдержавой». По мнению Пайна, во время «Ялты 2.0» США стоит договориться о выводе своих войск из Европы, Африки и Азии, включая Ближний Восток. Исключение может быть сделано только для ограниченного контингента американских войск в Германии, считает он.

Четыре тысячи вместо 250: украинцы пожаловались на заоблачные цены на газ

УНИАН рассказало, что многие клиенты «Киевоблгаза» столкнулись с «заоблачными» суммами в платежках за газ. Житель Крюковщины (Киевская область) Николай рассказал, что использовал 12 кубометров газа и должен был заплатить за них 96 гривен (около 260 рублей), однако в итоге получил платежку на 1700 гривен (более 4500 рублей).