Украинцев возмутил размах закрытой вечеринки Зеленского

Жители Украины раскритиковали видео с закрытой вечеринки съезда партии «Слуга народа» во Львовской области. На мероприятии находился президент страны Владимир Зеленский.

Фото: Reuters Reuters

Репортаж опубликовал телеканал «1+1» в передаче «Светская жизнь». На кадрах показана церемония вручения премий и вечеринка, на которой также присутствовал глава фракции Давид Арахамия и некоторые депутаты и чиновники.

Украинцы в комментариях к этому видео заявили, что не понимают, что именно отмечают представители партии «Слуга народа», так как в стране царит бедность. Другие охарактеризовали это как жлобство и пир во время чумы.

«Это издевательство над гражданами Украины, все, что здесь происходило», – цитирует одного из пользователей РИА Новости.

«А почему они без масок! В разгар пандемии такое недопустимо!» – отметила Ксения Любимова.

Ранее американский обозреватель Мелинда Харинг заявила, что украинцы удивились решению Зеленского показать план трансформации страны экспертам из США. Речь шла о презентации советником украинского главы Тимофеем Миловановым трех слайдов с текстами о физической и энергетической безопасности, инфраструктуре и росте экономики.

Харинг подчеркнула, что эта информация была продемонстрирована впервые, поэтому, как она считает, странен тот факт, что для оглашения сведений украинские власти сделали выбор в пользу коллег с Запада, а не соотечественников.