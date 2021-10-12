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Украинцев возмутил размах закрытой вечеринки Зеленского

Анна Безрукова
40 минут назад

Жители Украины раскритиковали видео с закрытой вечеринки съезда партии «Слуга народа» во Львовской области. На мероприятии находился президент страны Владимир Зеленский.

Украинцев возмутил размах закрытой вечеринки Зеленского
Фото: ReutersReuters

Репортаж опубликовал телеканал «1+1» в передаче «Светская жизнь». На кадрах показана церемония вручения премий и вечеринка, на которой также присутствовал глава фракции Давид Арахамия и некоторые депутаты и чиновники.

Тайну отдыха Зеленского потребовали рассекретить

Украинцы в комментариях к этому видео заявили, что не понимают, что именно отмечают представители партии «Слуга народа», так как в стране царит бедность. Другие охарактеризовали это как жлобство и пир во время чумы.

«Это издевательство над гражданами Украины, все, что здесь происходило», – цитирует одного из пользователей РИА Новости.

«А почему они без масок! В разгар пандемии такое недопустимо!» – отметила Ксения Любимова.

Ранее американский обозреватель Мелинда Харинг заявила, что украинцы удивились решению Зеленского показать план трансформации страны экспертам из США. Речь шла о презентации советником украинского главы Тимофеем Миловановым трех слайдов с текстами о физической и энергетической безопасности, инфраструктуре и росте экономики.

Харинг подчеркнула, что эта информация была продемонстрирована впервые, поэтому, как она считает, странен тот факт, что для оглашения сведений украинские власти сделали выбор в пользу коллег с Запада, а не соотечественников.

«Украинцы были несколько удивлены, когда узнали о новом плане, и не понимали, почему его сначала продемонстрировали американским экспертам», – отмечается в статье Харинг.

В мире,Давид Арахамия,Тимофей Милованов,Владимир Зеленский,РИА Новости,
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