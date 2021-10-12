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Украина столкнулась с газовым кризисом

Алиса Селезнёва
17 минут назад

Украинские бюджетные учреждения, в том числе больницы, школы и детские сады, а также обычные потребители столкнулись с резким повышением цен на газ перед отопительным сезоном. Об этом сообщает «Бизнес.Цензор».

Украина столкнулась с газовым кризисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее «Газпром» подписал с венгерскими контрагентами долгосрочный контракт на поставку российского газа. Он подразумевает, что в течении ближайших 15 лет природные углеводороды будут поступать в эту страну из России в обход Украины. Контракт начал действовать 1 октября.

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На Украине договор о поставках газа между Венгрией и «Газпромом» назвали «болезненным ударом». После остановки транзита в Венгрию закачка газа в подземные хранилища Украины начала сокращаться и 3 октября была полностью прекращена. При этом цены на газ на европейских рынках бьют все рекорды.

Чтобы избежать кризиса на фоне высоких цен на газ украинское правительство заключило с «Нафтогазом» меморандум, в котором стоимость топлива была зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Поставлять газ по сниженным ценам, согласно меморандуму, должен «Нафтогаз Трейдинг».

При этом бюджетные организации столкнулись с тем, что фирмы, с которыми ранее были заключены договоры на поставку газа, разоряются. В итоге объявляются новые тендеры, в которых «Нафтогаз Трейдинг» отказывается принимать участие. Туда приходят лишь частные компании, готовые поставлять газ только по рыночным ценам.

В сложной ситуации также оказались бюджетные и коммунальные учреждения, которые расторгли старые договоры для того, чтобы заключить новый с «Нафтогазом». В итоге они остались ни с чем.

«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», - подчеркивается в статье.

Столкнулись с проблемами и рядовые украинцы. Ряд потребителей газа перевели к поставщику «последней надежды» из-за разорения ряда частных компаний, с которыми у них был заключен договор. По данным издания, речь может идти о 600 тыс. украинских семей, которые в отопительный сезон вынуждены будут платить за газ не фиксированные 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, а 16,5 гривны (44,86 рубля).

В мире,Нафтогаз,Правительство Украины,Газпром,
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