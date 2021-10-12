Япония заявила о суверенитете над Южными Курилами

Фумио Кисида, новый премьер-министр Японии, заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Он подчеркнул, что вопрос территорий необходимо разрешить, чтобы освободить от него следующее поколение. Об этом пишут РИА Новости.
По словам министра, правительство Японии настроено исключительно на мирный договор с Россией, который помог бы разрешить проблему территориальной принадлежности. Также Кисида намеревается продолжить развитие отношений между Японией и Россией и сотрудничество государств по различным направлениям, в том числе в области экономики, культуры и политики.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение данных островов Токио поставил условием для заключения мирного договора с Россией. Этот договор так и не был подписан со времен окончания Второй мировой войны.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть вариант передачи Японии двух островов, если между ними будет заключен мирный договор. СССР рассчитывал поставить на этом точку, но Япония считала эту сделку лишь частью решения проблемы и собиралась в дальнейшем продолжать претендовать на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.