Япония заявила о суверенитете над Южными Курилами

Фумио Кисида, новый премьер-министр Японии, заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Он подчеркнул, что вопрос территорий необходимо разрешить, чтобы освободить от него следующее поколение. Об этом пишут РИА Новости.

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По словам министра, правительство Японии настроено исключительно на мирный договор с Россией, который помог бы разрешить проблему территориальной принадлежности. Также Кисида намеревается продолжить развитие отношений между Японией и Россией и сотрудничество государств по различным направлениям, в том числе в области экономики, культуры и политики.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение данных островов Токио поставил условием для заключения мирного договора с Россией. Этот договор так и не был подписан со времен окончания Второй мировой войны.