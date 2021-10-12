Журналисту «КП в Беларуси» Можейко предъявили обвинения

Геннадия Можейко, журналиста издания «Комсомольская правда в Беларуси», обвинили по статьям об оскорблении представителя власти и о разжигании социальной вражды или розни. Об этом сообщается на сайте «Комсомольской правды».

Фото: gennadiy.mojeiko/facebook.com gennadiy.mojeiko/facebook.com

По информации издания, следствие вынесло решение в последние часы, когда все процессуальные сроки истекали. По законам Белоруссии обвинение необходимо вынести не позже, чем через 10 суток после задержания. Геннадий Можейко все еще пребывает в СИЗО города Жодино в камере с карантином по COVID-19. Родственникам и адвокатам не разрешают посещать его.

«Комсомольская правда» сообщила о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редакционной коллегии издания сообщалось, что всем сотрудникам закрытого представительства выплатят денежные компенсации или предложат другую работу в «Комсомольской правде».

Можейко был задержан на территории Белоруссии 1 октября. Правоохранительные органы Белоруссии взяли его под стражу в рамках возбужденного уголовного дела по статьям об оскорблении представителя власти и о разжигании социальной вражды или розни.