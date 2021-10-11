В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.55
Войти в почту

Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами

Вероника Полынина
25 минут назад

Прибывшая с визитом в Москву заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд наслаждается бабьим летом в резиденции американского посла в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ребхольц опубликовал в твиттере фотографию, на которой Виктория Нуланд позирует со старшим директором по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эриком Грином в резиденции американского посла в Спасопесковском переулке в Москве.

«Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом (это словосочетание написано по-русски – прим. ред.) в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», - говорится в записи.

Также Ребхольц опубликовал фото Нуланд и Грина, сделанную во время посещения выставки Spirit Labor в музее «Гараж».

Виктория Нуланд прибыла в Москву в понедельник, 11 октября. Ее визит продлится до 13 октября. Известно, что у заместителя госсекретаря США планируются встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

В мире,Эрик Грин,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Дмитрий Козак,Юрий Ушаков,Администрация Президента РФ,Правительство РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители