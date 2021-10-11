Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами

Прибывшая с визитом в Москву заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд наслаждается бабьим летом в резиденции американского посла в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ребхольц опубликовал в твиттере фотографию, на которой Виктория Нуланд позирует со старшим директором по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эриком Грином в резиденции американского посла в Спасопесковском переулке в Москве.

«Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом (это словосочетание написано по-русски – прим. ред.) в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», - говорится в записи.

Также Ребхольц опубликовал фото Нуланд и Грина, сделанную во время посещения выставки Spirit Labor в музее «Гараж».