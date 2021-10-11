Талибы начали репрессии внутри правительства

Внутри Афганистана начались чистки в правительстве, сформированного движением «Талибан»*. Об этом сообщают СМИ.

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«В ходе сегодняшнего заседания кабинета министров в президентском дворце нашим руководством принято решение снять ряд нежелательных лиц с занимаемых ими должностей в «Исламском эмирате Афганистан», – рассказал замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид.

Чиновник не пояснил о ком идет речь, но известно, что «Талибан»* издал указ об усилении безопасности государственных учреждений, передает ТАСС.

Мировое сообщество продолжает беспокоить вопрос с девушками и женщинами на территории Афганистана. В ООН призвали соблюдать их права, говорится в статье РИА «Новости»

«Я особенно встревожен тем, что обещания, данные афганским женщинам и девочкам со стороны талибов, нарушаются. Невыполненные обещания приводят к разбитым мечтам женщин и девочек Афганистана», – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее «ФедералПресс» писал, что афганское правительство надеется на помощь со стороны России.