Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина планирует «вернуть» Кубань, когда к власти в Киеве придет «честное руководство». Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Гончаренко считает, что Россия «украла историю». По утверждениям политика, Москва присвоила себе киевских князей и саму Киевскую Русь. Он также отметил, что украинская государственность «существовала» еще до того, как была основана российская столица.

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«Вы нашу Кубань тоже украли Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть», — заявил Гончаренко.

Депутат Рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань должна принадлежать Украине. Такое заявление он сделал в эфире «4 канала».

Он возмутился тем, что Харьков и Одессу в России называют русскими городами. Парламентарий считает, что украинской стороне следует «напомнить» Москве о том, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы разговаривали на мове. Он заявил, что это «украинские этнические земли», которые были отрезаны от Киева «волею судьбы».

«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал Гончаренко.

Парламентарий утверждает , что Кубань с ее селами и станицами скорее «больше выглядит как Украина».

Украинские политики и общественные деятели не раз заявляли о желании присоединить часть территорий России. Так, нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна готова «принять пару областей России». Экс-депутат Рады Татьяна Черновол, в свою очередь, заявила о необходимости готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что начал готовиться к «освобождению Кубани». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте политика.

Парламентарий Рады разместил на своей странице снимок, сделанный во время тренировки по боксу. На фотографии с Гончаренко находится тренер Геда Мбат и манекен для отработки ударов. При этом парламентарий поиронизировал, что должен поддерживать себя в хорошей физической форме для захвата российского региона.

«Готовимся освобождать Кубань», — следует из подписи к посту парламентария.

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».

«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир», – заявил Климкин в эфире телеканала «Обозреватель».

По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле, передает РИА «Новости».

Украинцы, полагает Климкин, должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Гибридный мир с Россией, как считает он, возможен лишь при условии того, что Украина и ее партнеры смогут «сдерживать» Москву.

В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев дал совет депутатам Верховной рады из группы «Кубань». По его словам, прежде чем мечтать об «украинской Кубани», нужно спросить мнение у жителей региона. Он также пригласил их в местный университет послушать курс лекций об истории Кубанского казачьего войска. Уже не в первый раз в Киеве хотят «вернуть» Кубань.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил группе депутатов Верховной рады, желающих «вернуть Кубань», спросить мнение коренных кубанцев по этому поводу, сообщает РИА «Новости».

«Я уже советовал <...> спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань — этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться?» — заявил глава региона в ответ на предложение украинского межфракционного объединения «Кубань».

По словам Кондратьева, он пригласил бы украинских парламентариев в Кубанский государственный университет — послушать профессиональный курс лекций «по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска».

Губернатор также выразил надежду, что депутаты Рады впредь не будут озвучивать столь нелепые идеи. Он также заявил, что ставшие первыми казаками крестьяне бежали на южные земли Российской Империи из всех губерний и «сложно сказать, какой национальности они были».

«Кубанские казаки, еще раз обращаю внимание, живут сегодня на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью», — добавил губернатор.

Межфракционное объединение «Кубань» было создано в украинском парламенте в четверг, 17 октября. Депутаты провозгласили курс на «возвращение Кубани в состав Украины».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью», — заявил член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В группу «Кубань» вошли 13 депутатов из 400 человек.

Уже не в первый раз в Киеве звучат призывы «вернуть» в состав Украины Кубань, поскольку там якобы живут украинцы. В январе 2019 года глава «Национального корпуса» и командир неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий заявил среди кубанцев присутствует «довольно высокий уровень национального украинского сознания», и Кубань вместе с Кавказом должны стать украинскими.

«Безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий», — заявил украинский радикал. Билецкий при этом признал, что жители Кубани не заинтересованы в том, чтобы перейти под юрисдикцию Киева. По его словам, подобная инициатива не является «успешным государственным проектом».

Спустя несколько месяцев бывший тогда депутатом Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. По его словам, в России проживает много этнических украинцев, особенно в таких регионах, как Кубань, Тюменская область и Москва.

«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живет столько, что мы даже не представляем», — отметил он.

Примерно тогда же о планах по захвату Краснодарского края, а также Воронежа и части Ростовской области рассказал экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош. Радикал отметил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата этих российских территорий.

«Если мы касаемся Донбасса, — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента < > Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года», — подчеркнул он.

При этом Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума.

Некоторые политики, говоря о «возврате» территорий, решили не ограничиваться западной Россией. Внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев выражал желание украинизировать Дальний Восток. Он заявил, что диапазон территорий, где говорят на украинском языке, постоянно расширяется. Политолог считает, что этот факт свидетельствует о готовности населения к «мягкой украинизации».

«Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, которую в 1917 году переселенцы из Украины пытались сделать Украинской дальневосточной республикой. — «Газета.Ru»). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе», — говорил он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, заявившего, что Кубань должна принадлежать Украине. В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал не реагировать на слова украинского политика.

«На такое не нужно вообще реагировать. Это уже не первый раз такие заявления делаются. Зачем мы рекламу этому Гончаренко делаем? Ненормальный и неадекватный человек, его все таким считают, и на Украине также», — сказал российский парламентарий.

Сенатор также призвал относиться к подобным заявлением с иронией.