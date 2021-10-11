Евросоюз ввел новые санкции против восьми россиян из-за Крыма

Евросоюз расширил санкционный список по воссоединению Крыма с Россией, передает ТАСС.

В «черный список» вошли еще восемь человек.

В частности, в него попал начальник Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, прокурор из Ростова-на-Дону Евгений Колпиков, следователь управления СК РФ по Крыму Магомед Магомедов, глава управления СК РФ по Крыму Владимир Терентьев.

Кроме того, в обновленный список включены лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя: судья в Симферополе Михаил Белоусов, председатель райсуда в Симферополе Андрей Долгополов, зампред райсуда в Симферополе Виктор Можелянский, судья верховного суда Крыма Галина Редько.

«Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры», - говорится в «Официальном журнале ЕС», где публикуются нормативные акты альянса.