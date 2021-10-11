Стали известны детали прибытия в Грузию арестованного экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным журналистов, Саакашвили доставили в Поти с Украины на пароме «Вильнюс» 29 сентября. На судне перевозили контейнер с упаковками украинской сметаны, именно в нем спрятался Саакашвили.

Контейнер загрузили на трейлер, он не подлежал таможенным процедурам в Поти, поскольку их можно было пройти через несколько дней в Тбилиси.

Отмечается, что владельца контейнера, беженца из Абхазии, Элгуджи Цомая уже задержали.

«Саакашвили таким возвращением допустил судьбоносную ошибку, так как незаконно пересек границу и дал еще один аргумент против себя», - заявил известный грузинский аналитик Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра».

Он также отметил, что Саакашвили имел гарантии неприкосновенности, однако пока неясно, кто ему их предоставлял.

«Кроме того, просто недостойно для бывшего президента ехать в контейнере с продуктами», – подчеркнул Арешидзе.

Саакашвили в Грузии осужден на 3 и 6 лет лишения свободы.

1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении на родину и о своем месте нахождения - городе Батуми. После этого заявления Саакашвили был задержан в одной из квартир в грузинской столице и отправлен в Руставскую тюрьму, расположенную недалеко от Тбилиси.