Обзор иноСМИ: способ заполучить Крым и скачки на газовой бирже

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«Не только Путин: что стояло за дикими скачками на газовой бирже»

Выступление президента РФ Владимира Путина, на прошлой неделе пообещавшего увеличить транзит газа, пошло на пользу рынку и помогло резко снизить цены. При этом, как пишет словацкая газета DenníkN, «дикие скачки» на газовой бирже были связаны не только со словами Путина, но и с ошибками спекулянтов.

Издание отметило, что многие спекулянты последовали за крупнейшими европейскими и мировыми торговцами энергоносителями, которые ждали сезонного падения цен на газ. Однако цены продолжили взлет, спекулянтам пришлось закрывать свои позиции, из-за чего газ снова резко подорожал, а затем так же стремительно упал в цене.

«Пять минут, один звонок»: в офисе Зеленского назвали способ заполучить Крым

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава России Владимир Путин мог бы передать Крым Киеву и остановить конфликт в Донбассе «одним звонком». Об этом сообщает «Главред».

Арестович подчеркнул, что такие решения можно реализовать за «пять минут». По его словам, если бы в Кремле пошли на это, Украина дала бы России возможность «сохранить в каком-то смысле лицо и уйти».

Авианосцы США, Токио и Лондона дразнят Китай

Портал Yahoo News Japan рассказал, как четыре американских, британских и японских авианосца впервые в истории провели совместную тренировку в Южно-Китайском море и «продемонстрировали свою военную мощь Китаю». Участвовавшие в операции USS Ronald Reagan и Carl Vinson - сверхбольшие авианосцы водоизмещением по сто тысяч тонн каждый, они имеют на вооружении более 80 различных истребителей, самолетов радиоэлектронной борьбы и другой техники.

Портал отмечает, что совместная тренировка стала ответом на операцию Китая, в рамках которой в начале октября рядом с Тайванем появились около 150 китайских военных самолетов. «С приходом этих четырех авианосцев уже возможно начало настоящей войны», - предупреждает эксперт Пак Вон Гон.

Талибы пообещали Афганистану помощь от американцев

Межведомственная делегация американских чиновников встретилась с высокопоставленными представителями «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Дохе и назвала двухдневные переговоры «откровенными и профессиональными», сообщается в заявлении Госдепа, полученном Fox News.

По итогам переговоров талибы заявили, что США предоставят Афганистану гуманитарную помощь. Встречи охватывали широкий круг вопросов - от проблем терроризма до прав человека в стране. Делегация США в очередной раз заявила талибам, что их «будут судить по их действиям, а не только по словам».

Украинские регионы рискуют остаться без отопления

Эксперт в области энергетики Сергей Дяченко заявил, что в случае прекращения российского транзита восток и юг Украины могут остаться без газообеспечения и отопления. Об этом сообщает «Украина 24».