ЕС столкнулся с чрезвычайной ситуацией в газовой сфере

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу, возможно, потребуется больше российского газа. Об этом он сообщил в интервью El Pais.

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Отвечая на вопрос журналиста о рекордном скачке цен на газ, Боррель отметил, что Россия использует сложившуюся ситуацию в интересах «Северного потока-2» и рассчитывает ускорить сертификацию газопровода.

«Россия хочет, чтобы открылся «Северный поток-2». То, что она использует эту ситуацию, чтобы лить воду на свою мельницу, < > это позиция, которая является частью политической игры», - отметил он.

Боррель подчеркнул, что у ЕС сохраняется потребность в российском газе.

«И, вероятно, нам потребуется больше, чем было [предусмотрено] по контракту. < > Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение», - отметил он.

Биржевая стоимость газа в Европе 5 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $1200 за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

На совещании по вопросам энергетики 6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту газа в Европу через Украину.

«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

Он отметил, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны