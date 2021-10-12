Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.

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"Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ", - написала она в Facebook.

Встреча Пашиняна и Путина ожидается примерно в 17:00 мск. Ранее армянский кабмин анонсировал, что лидеры Армении и России на встрече обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, ситуацию в регионе, совместную повестку армяно-российских отношений, а также взаимодействие в интеграционных объединениях.