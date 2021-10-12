В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 84.01
Войти в почту

Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным

ТАССиещё 11
29 минут назад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.

Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ", - написала она в Facebook.

Встреча Пашиняна и Путина ожидается примерно в 17:00 мск. Ранее армянский кабмин анонсировал, что лидеры Армении и России на встрече обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, ситуацию в регионе, совместную повестку армяно-российских отношений, а также взаимодействие в интеграционных объединениях.

Алиев рассказал о звонке Путина во время конфликта в Карабахе

В нынешнем году Путин и Пашинян провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону.

В мире,Никол Пашинян,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители