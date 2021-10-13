Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве как весьма продуктивную. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», — написал премьер Армении.

Пашинян прибыл в Москву для встречи с российским лидером во вторник, 12 октября. Пресс-секретарь армянского премьера сообщала, что в ходе переговоров политики обсудят реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме того, стороны коснутся вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также взаимодействие двух стран в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.