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Пашинян оценил встречу с Путиным

Lenta.ruиещё 16
32 минуты назад

Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве как весьма продуктивную. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», — написал премьер Армении.

Пашинян прибыл в Москву для встречи с российским лидером во вторник, 12 октября. Пресс-секретарь армянского премьера сообщала, что в ходе переговоров политики обсудят реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме того, стороны коснутся вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также взаимодействие двух стран в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Последняя беседа российского лидера и главы армянского правительства состоялась 7 октября. Они обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. В ходе беседы глава армянского правительства поблагодарил российского лидера за его вклад в установление мира и стабильности в регионе и выразил признательность за проявляемое к Армении внимание со стороны Кремля. Всего за текущий год Путин и Пашинян провели три встречи и больше 10 раз созвонились по телефону.

В мире,Никол Пашинян,Владимир Путин,
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