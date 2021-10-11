В Раде поддержали статью Медведева про Украину

«Сформированный в обществе прошлыми властями антироссийский тренд как раз и заставил Зеленского полностью изменить свои взгляды, когда он пришел. Он занял свой президентский пост с одними лозунгами, с миром, стремлением поддержать всех, а далее пошел в русле антироссийского тренда. Такие изменения с ним произошли. Это я могу подтвердить. Мы хотим, чтобы всегда присутствовал диалог. Это лучше, чем противостояние. Мы призываем к тому, чтобы отношения с Россией нормализовались, хотя я не вижу особого стремления к этому у текущей власти. Но мы боремся и намерены и дальше предпринимать меры до восстановления отношений», - сказал Бойко.