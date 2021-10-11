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В Раде поддержали статью Медведева про Украину

Анна Безрукова
53 минуты назад

В Верховной Раде поддержали публикацию Дмитрия Медведева по поводу украинской власти. Зампред Совбеза заявил, что считает бессмысленными переговоры с властями Украины.

В Раде поддержали статью Медведева про Украину
Фото: ReutersReuters

Депутат Рады Юрий Бойко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что действующему украинскому лидеру пришлось отказаться от своих изначальных желаний под давлением социума. Отдельные лица в руководстве страны продолжают вести работу над возобновлением диалога с РФ, сказал депутат.

«Сформированный в обществе прошлыми властями антироссийский тренд как раз и заставил Зеленского полностью изменить свои взгляды, когда он пришел. Он занял свой президентский пост с одними лозунгами, с миром, стремлением поддержать всех, а далее пошел в русле антироссийского тренда. Такие изменения с ним произошли. Это я могу подтвердить. Мы хотим, чтобы всегда присутствовал диалог. Это лучше, чем противостояние. Мы призываем к тому, чтобы отношения с Россией нормализовались, хотя я не вижу особого стремления к этому у текущей власти. Но мы боремся и намерены и дальше предпринимать меры до восстановления отношений», - сказал Бойко.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев в статье для издания «Коммерсантъ» назвал переговоры с руководителями Украины бессмысленными. Он отметил, что «иностранное управление» Киевом является намного более жестким, чем «взаимодействие Советского Союза с отдельными социалистическими государствами».

В частности, Медведев заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и служит «наиболее оголтелым националистическим силам».

Медведев: нужно дождаться вменяемого руководства в Киеве

В мире,Владимир Зеленский,Юрий Бойко,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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