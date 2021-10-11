Украинцы поддержали запрет выступлений российских артистов

Петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов – более 25 тысяч. Согласно информации на официальном сайте главы государства, сейчас документ находится в статусе «Ожидает рассмотрения».

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Автором идеи стал украинский продюсер Игорь Кондратюк. Он выразил уверенность, что «граждане страны-агрессора» не могут принести в Украину никакой культуры.

«Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым – поддержали – оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России», – объясняет свою идею шоумен.

Исключение в запрете Кондратюк предложил сделать для тех россиян, которые публично выступили против «российской агрессии»: писателю Виктору Шендеровичу, музыканту Андрею Макаревичу, актрисе Лие Ахеджаковой и другим.