"Играющую с огнем" Польшу могут исключить из ЕС

Издание Der Spiegel опубликовало материал, посвященный спору Польши и Евросоюза о верховенстве национального права, сообщает РИА Новости.
7 октября польский Конституционный суд подтвердил превосходство конституции над законодательством Европейского Союза на фоне нескольких вердиктов Евросуда, который осудил действия Варшавы.
Как считает госсекретарь по делам Европы при министерстве внутренних дел Франции Клеман Бон, решение суда — атака на Евросоюз. Он не исключил выход Польши из ЕС. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн сообщил, что руководство Польши «играет с огнем».
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Европейская комиссия применит все имеющиеся средства, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Как считают читатели Der Spiegel, Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, при этом являясь самым злостным нарушителем спокойствия.
«Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти», — написал один из комментаторов.
«Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС — это не банкомат и не улица с односторонним движением», — считает пользователь интернета Mark55733.
«Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии», — отметил читатель Krude.