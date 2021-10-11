Талибы понадеялись на помощь Москвы в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) надеется, что Россия примет участие в восстановлении Афганистана, пострадавшего в результате боевых действий в течение последних десятилетий. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил представитель радикалов, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

Фото: Reuters Reuters

"Мы надеемся на сотрудничество со всеми государствами, иностранные инвестиции также играют большую роль. Россия - важная страна в экономическом плане. Афганистан был разрушен за годы войны, Россия и другие страны могли бы помочь восстановить его. Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку", - указал он.

"Мы стараемся установить отношения со всеми странами. В первую очередь речь идет о дипломатических отношениях, без которых дальнейшее сотрудничество просто невозможно. Мы ведем переговоры с Россией, главным образом о признании нашего правительства и возобновлении работы посольств [двух стран в обычном режиме]. Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества", - резюмировал Муджахид.

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Россия, как и большинство стран мира, предпочитает внимательно следить за шагами талибов в Афганистане и тем, как они выполняют свои обещания.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.