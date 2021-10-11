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Климкин: между Москвой и Киевом возможен только гибридный мир

Елена Прошина
19 минут назад

Между Москвой и Киевом возможен только гибридный мир, заявил в эфире телеканала «Обозреватель» экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин: между Москвой и Киевом возможен только гибридный мир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россию придется постоянно сдерживать, а для этого необходимо укреплять обороноспособность Украины. Бывший министр считает, что украинцы должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные.

Оценивая возможности армии, дипломат отметил, что украинские военные сильны с моральной точки зрения, однако, есть проблемы в военной составляющей.

«Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону — пока все это на бумаге», — отметил политик.

Климкин также сообщил, что военный бюджет Украины увеличился до 5,95 процента от ВВП при прогнозируемой инфляции 6,2 процента.

Ранее экс-глава МИД заявил, что «остановить» РФ возможно только при тесном сотрудничестве с США и превращении Украины в часть Запада. При этом Климкин опасается, что ситуация в Афганистане ставит под вопрос такое партнерство.

Член Совета Федерации Алексей Пушков на это ответил, что Климкина не смутило сравнение Украины с «полусредневековым» Афганистаном, различие между ситуациями в этих государствах и «откровенное признание, что без США "новая Украина" — ноль без палочки».

В мире,Алексей Пушков,Павел Климкин,Совет Федерации,МИД,
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