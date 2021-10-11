Источник: глава администрации крымского города Судака покинет свой пост

Пост главы администрации города Судака покидает Игорь Степиков, который занимал эту должность с октября 2019 года. Официально об уходе в отставку по собственному желанию чиновник должен объявить 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Подаёт в отставку по собственному желанию, на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета, депутатов оповестили, — уточнил собеседник агентства.

В октябре следователи работали в другом крымском курортном городе Евпатории. В частности, прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования «городской округ Евпатория» Олеси Харитоненко. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями, она не задержана.