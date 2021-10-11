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Стало известно об отставке главы администрации Судака

News.ruиещё 4
10 часов назад

Источник: глава администрации крымского города Судака покинет свой пост
Фото: News.ruNews.ru

Пост главы администрации города Судака покидает Игорь Степиков, который занимал эту должность с октября 2019 года. Официально об уходе в отставку по собственному желанию чиновник должен объявить 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Подаёт в отставку по собственному желанию, на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета, депутатов оповестили, — уточнил собеседник агентства.

В октябре следователи работали в другом крымском курортном городе Евпатории. В частности, прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования «городской округ Евпатория» Олеси Харитоненко. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями, она не задержана.

Ранее стало известно, что вопросы к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов Крыма возникли у силовиков при расследовании дела бывшего местного вице-премьера Евгения Кабанова. В конце сентября сообщалось, что отставки могут затронуть Евпаторию, Судак, Феодосию, Саки и Армянск.

В мире,Крым наш,Олеся Харитоненко,Евгений Кабанов,РИА Новости,
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