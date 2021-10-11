ЕС заявил о риске потерять роль игрока на мировой арене

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен риском потерять роль полноправного игрока на мировой арене и превратиться из субъекта политики в объект. Об этом он написал в своем блоге.

«Сегодня европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в ждународных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — указал глава евродипломатии.

Боррель добавил, что в мире появляются две тенденции, которые влияют на Европу, первая из них — это политика США и их союзников по сдерживанию Китая, а вторая — многополярная динамика, когда такие игроки, как Россия, пытаются расширить свою сферу влияния.

По мнению дипломата, такие действия довольно часто ущемляют интересы Евросоюза, «как это произошло в Сирии, Ливии и Мали». Он призвал лидеров ЕС поддержать создание собственных вооруженных сил, которые не будут конкурировать с НАТО, а дополнят альянс. При этом Соединенные Штаты останутся главным стратегическим партнером.